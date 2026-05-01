Antero Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Antero Resources lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Antero Resources 0,660 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,91 Milliarden USD gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at