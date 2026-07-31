Antero Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Antero Resources hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Antero Resources im vergangenen Quartal 1,40 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Antero Resources 1,24 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at