Antero Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Antero Resources äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Antero Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Milliarden USD im Vergleich zu 1,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at