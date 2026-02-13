|
Antero Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Antero Resources hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Antero Resources ein EPS von 0,480 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 1,43 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Milliarden USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 21,99 Prozent auf 5,28 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
