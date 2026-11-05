Anthem Biosciences: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Anthem Biosciences ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anthem Biosciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,75 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,09 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,94 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,50 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,27 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at