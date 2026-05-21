21.05.2026 06:31:29

Anthem Biosciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anthem Biosciences präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,38 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,44 Prozent auf 6,11 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,40 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 5,99 Milliarden INR geschätzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,55 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Anthem Biosciences ein Gewinn pro Aktie von 8,07 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21,24 Milliarden INR gegenüber 18,45 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,44 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 21,21 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

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