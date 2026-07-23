Anthem Biosciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Anthem Biosciences hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,13 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,43 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anthem Biosciences in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,18 Milliarden INR im Vergleich zu 5,40 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,80 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,23 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at