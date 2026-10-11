BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
11.10.2026 03:48:42
Anthony Scaramucci Warns $40 Trillion US Debt Could Mean $2.4 Trillion Interest Bill at 6% Rates: 'It’s Just Math'
This article Anthony Scaramucci Warns $40 Trillion US Debt Could Mean $2.4 Trillion Interest Bill at 6% Rates: 'It’s Just Math' originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!