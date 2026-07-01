Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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01.07.2026 12:40:04
Anthropic - eine KI-Diskussion, wie sie nicht geführt werden sollte
Einmal mehr zeigt sich, wie hilflos viele Behörden und auch Unternehmen sind, wenn es um die Regulierung von Künstlicher Intelligenz gehtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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