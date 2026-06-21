Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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21.06.2026 11:54:00
Anthropic: Angst vor China-Spionage soll Auslöser für KI-Lockdown sein
Details legen nahe: Weil der koreanische Partner SK Telecom vermeintlich Verbindungen nach Peking hat, entzog das Weiße Haus Anthropic das Vertrauen für Mythos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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