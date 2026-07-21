Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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21.07.2026 08:11:00
Anthropic: Fable 5 bleibt nur in teuren Abos ohne Aufpreis nutzbar
Nach drei verschobenen Fristen steht fest: Fable 5 bleibt nur in teuren Claude-Plänen ohne Aufpreis nutzbar. Pro-Abonnenten bekommen einmaliges Guthaben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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