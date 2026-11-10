KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.11.2026 15:01:00
Anthropic: KI-Firma peilt Billionenbewertung beim Börsengang an
Das KI-Unternehmen Anthropic steuert auf einen der größten Börsengänge der Geschichte zu. Von der einst anvisierten Bewertung von zwei Billionen Dollar ist Konzernchef Dario Amodei aber abgerückt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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