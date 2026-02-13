KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
13.02.2026 09:33:00
Anthropic: KI-Start-up sammelt 30 Milliarden Dollar ein
Das KI-Unternehmen Anthropic hat weitere 30 Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt. Damit hat der Entwickler des Chatbots Claude seinen Marktwert innerhalb der vergangenen sechs Monate mehr als verdoppelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
