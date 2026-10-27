Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.10.2026 18:02:25
Anthropic, Meta and the K-shaped company
The gap is widening between shareholders with clout and those with noneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
27.10.26
|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
|
27.10.26
|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
|
27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
27.10.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Anzeichen für eine Stabilisierung (NewsTool)
|
27.10.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Anzeichen für eine Stabilisierung (NewsTool)
|
26.10.26
|ROUNDUP 2: Meta plant Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar (dpa-AFX)
|
26.10.26
|ROUNDUP: Meta plant Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Meta plans $95bn stock offering to bankroll AI expansion (Financial Times)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|557,20
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