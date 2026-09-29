Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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29.09.2026 06:51:00
Anthropic: Nettoverlust von 42 Milliarden US-Dollar allein 2025
Allein im vergangenen Jahr hat Anthropic mehr als 40 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht. Das hat das Unternehmen in einem Börsenprospekt eingestanden.
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