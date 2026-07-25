Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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25.07.2026 17:50:00
Anthropic: Neues Claude Opus 5 soll Sicherheitslücken auf Mythos-5-Niveau finden
Claude Opus 5 findet Sicherheitslücken ähnlich gut wie Mythos 5, sagt Anthropic. Beim Ausnutzen der Lücken sehe es aber anders aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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