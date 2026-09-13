OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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13.09.2026 07:33:00
Anthropic, OpenAI, SpaceXAI: Eskaliert jetzt die KI-Krise?
Anthropics Chef sagt, der Menschheit bleibe vielleicht nur noch ein halbes Jahr, bis die künstliche Intelligenz außer Kontrolle gerate. OpenAI verschiebt seinen Börsengang – sogar Elon Musk applaudiert. Was steckt dahinter?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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