Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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29.04.2026 11:12:26
Anthropic, OpenAI splurge on London office space in leasing wave
AI-enabled firms are looking for roughly 630,000 square feet of space across the UK’s capitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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