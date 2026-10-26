Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
26.10.2026 19:55:00
Anthropic: The 5 Most Important Things Investors Need to Know from Its IPO Filing
Anthropic filed its initial S-1 registration statement on Oct. 26, giving investors important insight into one of the year's most anticipated IPOs. The stock will trade on the Nasdaq under the ticker symbol ANT.
While the filing did not list a proposed stock price or how many shares will be sold, the IPO is expected to rival that of SpaceX's and be valued between $1.5 trillion and $2 trillion.
Let's look at five important things from Anthropic's filing that every investor should know before considering buying the stock when it debuts.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.