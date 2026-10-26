Anthropic: The 5 Most Important Things Investors Need to Know from Its IPO Filing

Anthropic filed its initial S-1 registration statement on Oct. 26, giving investors important insight into one of the year's most anticipated IPOs. The stock will trade on the Nasdaq under the ticker symbol ANT.

While the filing did not list a proposed stock price or how many shares will be sold, the IPO is expected to rival that of SpaceX's and be valued between $1.5 trillion and $2 trillion.

Let's look at five important things from Anthropic's filing that every investor should know before considering buying the stock when it debuts.

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