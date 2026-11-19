Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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19.11.2026 02:22:25
Anthropic, UnitedHealth Group, CrowdStrike, Take-Two Interactive and Amazon: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today
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Nachrichten zu Amazon
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18:01
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
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18.11.26
|dailyAktien: AMAZON - Neuer Anlauf (NewsTool)
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18.11.26
|dailyAktien: AMAZON - Neuer Anlauf (NewsTool)
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17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|06.11.26
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|Amazon
|241,00
|-1,17%
|Anthropic
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|CrowdStrike
|222,75
|2,82%
|Take Two
|196,10
|-0,91%
|UnitedHealth Inc.
|298,80
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.