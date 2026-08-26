Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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26.08.2026 23:48:11
Anthropic agrees $45bn AI data centre deal with UK start-up Nscale
Claude maker is rushing to secure computing capacity to run and train its latest modelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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