Anthropic-Aktie kurz vor dem Sprung an die Börse

Anthropic soll einen möglichen Börsengang vor Thanksgiving anpeilen, während der Prospektentwurf Verluste in Milliardenhöhe und gewaltige Verpflichtungen zeigt.

IPO vor Thanksgiving möglich

Wachsende Umsätze treffen auf enorme Verpflichtungen für Rechenleistung

Durchwachsenes Umfeld

Anthropic, Entwickler der Claude-KI-Modelle, strebt einen Börsengang für Mitte November dieses Jahres an. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die formelle Vermarktung könnte laut Bloomberg bereits in der Woche ab dem 9. November beginnen. Ein Handelsstart wäre damit noch vor Thanksgiving am 26. November möglich. Ursprünglich hatten Marktteilnehmer erwartet, dass Anthropic nach dem Sommer offiziell einen Börsengang anmelden würde.

Was der Prospektentwurf zeigt

Laut einem vertraulichen Prospektentwurf, den Reuters einsah, erlöste Anthropic 2025 knapp 4,6 Milliarden US-Dollar und damit rund das Zwölffache des Vorjahres. Der Nettoverlust lag bei rund 42 Milliarden US-Dollar. Gewaltig fallen auch die Verpflichtungen aus: Mindestens 518 Milliarden US-Dollar für Rechenkapazität über rund zehn Jahre, etwa 80 Prozent davon unabhängig von der Nutzung.

Marktumfeld für Anleger durchwachsen

Genannt werden eine Bewertung von rund 2 Billionen US-Dollar. Doch das Umfeld ist durchwachsen. Anthropic-CEO Dario Amodei hat dafür plädiert, das Tempo der Fortschritte bei KI-Modellen zu drosseln. Konkurrent OpenAI hat seine Börsenpläne für 2026 zurückgestellt.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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