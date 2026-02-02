Anthropic-Aktie vor neuer Finanzierungsrunde im Fokus: KI-Startup strebt gigantische Bewertung an

Anthropic strebt eine Finanzierungsrunde über 10 Milliarden US-Dollar an. Die anvisierte Bewertung würde das Unternehmen zu einem der wertvollsten privaten Tech-Firmen der Welt machen.

• Anthropic plant eine Finanzierungsrunde über 10 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 350 Milliarden US-Dollar• Die angestrebte Bewertung entspricht nahezu einer Verdopplung gegenüber der Runde vom September 2025• Amazon ist mit rund 8 Milliarden US-Dollar der größte Investor des Unternehmens

350 Milliarden US-Dollar: Bewertung fast verdoppelt

Anthropic, der Entwickler des KI-Chatbots Claude, plant eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 350 Milliarden US-Dollar. Das berichtete das Wall Street Journal am 7. Januar 2026 unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die angestrebte Bewertung entspräche nahezu einer Verdopplung gegenüber der letzten Finanzierungsrunde vom September 2025, als Anthropic 13 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 183 Milliarden US-Dollar einsammelte. Die neue Runde soll vom singapurischen Staatsfonds GIC und dem Investmentunternehmen Coatue Management angeführt werden. Wie aus dem Wall-Street-Journal-Bericht hervorgeht, könnte der Abschluss binnen weniger Wochen erfolgen, wobei sich die finale Summe und die Konditionen noch ändern könnten.

Großinvestoren und milliardenschwere Partnerschaften

Anthropic zählt bereits mehrere Tech-Giganten zu seinen Großaktionären. Amazon hat insgesamt rund 8 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investiert und ist damit der größte Geldgeber. Google hält laut TechCrunch etwa 14 Prozent der Anteile nach Investments von rund 3 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlich zur geplanten Finanzierungsrunde kündigten Microsoft und NVIDIA im November 2025 ein separates Investment von bis zu 15 Milliarden US-Dollar an. Im Gegenzug soll Anthropic Rechenkapazitäten im Wert von 30 Milliarden US-Dollar über Microsoft Azure beziehen, die auf NVIDIA-Chips laufen. Anthropic lehnte gegenüber Reuters eine Stellungnahme zu den aktuellen Finanzierungsplänen ab.

IPO-Vorbereitungen und Wettbewerb im KI-Markt

Die neue Finanzierungsrunde könnte eine der letzten vor einem möglichen Börsengang sein. Wie Reuters unter Berufung auf die Financial Times berichtete, hat Anthropic die Anwaltskanzlei Wilson Sonsini engagiert, um einen Börsengang vorzubereiten, der bereits 2026 stattfinden könnte. Ein Anthropic-Sprecher erklärte damals gegenüber Reuters, das Unternehmen habe noch nicht entschieden, ob und wann es an die Börse gehen werde.

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet, darunter CEO Dario Amodei. Das Unternehmen hat sich mit seinen Claude-Modellen insbesondere bei Entwicklern für Programmieraufgaben einen Namen gemacht. Der Hauptkonkurrent OpenAI wird derzeit mit rund 500 Milliarden US-Dollar bewertet und plant laut Berichten einen Börsengang bei einer Bewertung von bis zu 830 Milliarden US-Dollar.

D. Maier / Redaktion finanzen.at