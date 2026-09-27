Anthropic and OpenAI Are Both Racing to IPO. GE Vernova Wins Either Way.

Two of the hottest artificial intelligence (AI) companies on the planet plan to go public. Anthropic filed a confidential S-1 initial registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on June 1, 2026, and plans to conduct an initial public offering (IPO) in November. OpenAI filed its S-1 a week later than Anthropic and will likely hold its IPO next year.

While investors eagerly await the debuts of these two prominent AI stocks, there's another stock they can buy right now that is directly benefiting from the success of both Anthropic and OpenAI. GE Vernova (NYSE: GEV) doesn't care which of these AI model leaders go public first -- it wins either way.

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