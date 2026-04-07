OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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07.04.2026 17:54:00
Anthropic appears to have overtaken OpenAI on this key financial metric
Anthropic shared that its annualized revenue has grown to $30 billion, in a sign of its rapidly evolving financial fortunes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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