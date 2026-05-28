Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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28.05.2026 20:28:00
Anthropic bringt „ehrlicheres“ Claude Opus 4.8 - und kündigt Mythos an
Anthropic hebt KI-Flaggschiff auf Version 4.8: ehrlichere Ausgaben, parallele Agenten, günstigerer Schnellmodus – und Zeitrahmen für Mythos-Freigabe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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