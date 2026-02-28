Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
28.02.2026 12:55:00
Anthropic-CEO nennt Vorgehen des Pentagons „vergeltend und strafend“
Anthropic-CEO Amodei wehrt sich in einem Interview gegen die Einstufung als Sicherheitsrisiko und beruft sich auf amerikanische Grundwerte. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
