Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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30.04.2026 02:25:19
Anthropic considering funding offers at over US$900 billion value
The Claude maker has been on the hunt for more infrastructure to meet growing demand for its products.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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27.04.26
|KI-Preiskampf spitzt sich zu: DeepSeek fordert OpenAI und Anthropic heraus (finanzen.at)
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21.04.26
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Analysen zu Anthropic
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