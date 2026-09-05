Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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05.09.2026 18:45:00
Anthropic Could Be the Next Mega IPO: 2 Magnificent Stocks That Already Own a Piece of the AI Unicorn
The hottest IPO of the year hasn't even been formally announced yet (sorry, Space Exploration Technologies).It's the impending IPO of artificial intelligence (AI) company Anthropic, which makes the Claude large language model (LLM), along with its coding counterpart, Claude Code, and numerous other AI agents and models.Anthropic submitted a confidential draft S-1 prospectus registration with the Securities and Exchange Commission (SEC) in June, but rumors are swirling that the IPO could come as early as next month. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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