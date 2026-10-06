OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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06.10.2026 21:12:00
Anthropic Could Beat OpenAI to Wall Street by Over a Year
Anthropic could reportedly begin marketing its initial public offering (IPO) as early as the week of Nov. 9 and potentially start trading before Thanksgiving. OpenAI has now ruled out a 2026 IPO after CEO Sam Altman said it would prioritize artificial intelligence (AI) safety and that a listing would not take place until 2027 at the earliest.
Hence, Anthropic increasingly appears likely to reach Wall Street first. But OpenAI would need to remain private until roughly late November 2027 or later for the gap to exceed 12 months.
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