Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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18.09.2026 12:43:01
Anthropic Could Go Public in Weeks. Here Are the 5 Numbers That Will Actually Matter.
Anthropic confidentially filed to go public on June 1, and its actual S-1 could drop within weeks. When it does, there are a few headline numbers many investors will likely fixate on, such as its expected $2 trillion valuation and the potentially record-breaking amount of money the company aims to raise.
However, from a long-term investment perspective, these are among the least important numbers, especially when taken in isolation. Here are the five things I'll be reading very carefully when Anthropic's public S-1 is filed, which could help me decide whether the stock is worth owning.
Image source: Getty Images.
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