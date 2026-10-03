Anthropic Could Raise Up to $100 Billion in Its November IPO

Anthropic could soon provide a demonstration of how much capital public markets are willing to invest in artificial intelligence (AI). The company is discussing an initial public offering (IPO) that could raise up to $100 billion at roughly a $2 trillion valuation, with Nvidia (NASDAQ: NVDA) considering investing as much as $10 billion. The terms of the IPO remain under discussion and could change. But at this point, it doesn't look like it will happen before the U.S. midterm elections in November.

A $100 billion stock sale would be about 16% more than the roughly $86.25 billion in gross proceeds booked by Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) IPO in June. Here's why Anthropic may need to raise so much capital.

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