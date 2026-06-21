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21.06.2026 14:33:00
Anthropic Filed a Confidential S-1 at a $965 Billion Valuation. Here's How to Buy in Right Now.
After the Space Exploration Technology initial public offering (IPO), the next highly anticipated IPO is likely to be from the artificial intelligence (AI) start-up Anthropic. On June 1, Anthropic submitted a confidential S-1 filing to the Securities and Exchange Commission, placing it on the path to go public.Much like the situation ahead of the SpaceX IPO, however, most investors will not be able to buy into the company directly before it goes public. That said, there's an exchange-traded fund (ETF) that already owns shares of Anthropic that can be invested in today: the KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF (NASDAQ: AGIX).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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