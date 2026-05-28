Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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28.05.2026 20:19:56
Anthropic finalises $65bn funding deal to surpass OpenAI’s valuation
New round values Claude AI maker at $965bn including the new moneyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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