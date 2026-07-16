Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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16.07.2026 05:02:03
Anthropic Follows SpaceX Playbook, Claude-Parent Reportedly Pursuing Multibillion-Dollar Credit Lines Ahead of IPO
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