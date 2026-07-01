Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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01.07.2026 07:10:00
Anthropic gibt Sonnet 5 frei, Fable 5 und Mythos 5 sollen wieder nutzbar werden
Anthropic hat mit einem Rundschlag nicht nur ein besseres Sonnet-Modell veröffentlicht, sondern auch angekündigt, dass Fable und Mythos wiederkommen sollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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