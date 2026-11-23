Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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23.11.2026 20:52:01
Anthropic Had a Strong First Day, but Will It End Up Like SpaceX?
Anthropic (NASDAQ:ANT) went public last week, and just like Space Exploration Technologies Corp. several months earlier, it had a strong start. But Anthropic’s stock has been struggling lately, as investors have become bearish on tech stocks as a whole.
The big question for investors now, however, is whether Anthropic will go on to decline even further. SpaceX is down around 40% from the highs it reached in its early trading days. Could Anthropic be poised to follow suit, and could it also be heading for a big decline in the months ahead?
Image source: Getty Images.
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