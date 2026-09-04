Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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04.09.2026 15:33:00
Anthropic Has Already Raised $130 Billion Ahead of Its IPO. Here's What Potential Investors Need to Know.
After several years when there was a dearth of high-profile initial public offerings, 2026 has seen an influx of big debuts, including the two largest ones ever: tech titan Space Exploration Technologies and memory maker SK Hynix, which had already been publicly traded for decades in its home market of South Korea, but raised $26.5 billion when it cross-listed on the Nasdaq.On their heels, artificial intelligence giant Anthropic, the developer of the Claude large language model (LLM), is preparing to go public sometime in late September or October.That company has already raised a total of more than $130 billion through a series of private funding rounds. In its last funding round this spring, Anthropic raised $65 billion at a price that put its post-money valuation at $965 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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