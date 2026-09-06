AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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06.09.2026 23:23:01
Anthropic Has Committed More Than $100 Billion to AWS, and Its Prospectus Could Reveal More Details About This Contract
Anthropic, the company behind the Claude artificial intelligence (AI) models, plans to publish its initial public offering (IPO) prospectus after Monday's Labor Day holiday, The Information reported late last month. A listing may follow as soon as late September or in October. Amazon (NASDAQ:AMZN) shareholders have a more specific reason than most to open the document when it lands.On April 20, Anthropic committed to spend "more than $100 billion over the next ten years" with Amazon Web Services (AWS), Amazon's cloud computing segment. That promise is equal to about a fifth of AWS's backlog of contracted work, which reached about $496 billion in June.In other words, Amazon has already told investors how much one of its biggest cloud customers intends to spend. What no Amazon filing can show is whether the customer's own finances support it. That's what the prospectus is for.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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