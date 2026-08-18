Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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18.08.2026 09:18:47
Anthropic Hits $65 Billion Annualized Revenue Run Rate as Claude Drives Explosive Growth Ahead of Potential IPO: Report
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