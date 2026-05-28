Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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28.05.2026 22:48:39
Anthropic Hits $965 Billion Valuation In Latest Funding Round, Surpassing OpenAI
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