Anthropic Intends to Trade on the Nasdaq Under the Ticker ANT

Just after the two largest initial public offerings (IPOs) ever -- Space Exploration Technologies and SK Hynix -- Anthropic is coming through with its own IPO that's expected to topple both.

The company has been talking about going public for some time, and it filed its prospectus this past week. Will this be a great opportunity?

Anthropic has only been around since 2021, when former OpenAI employees founded it to address disagreements they had about artificial intelligence (AI) development. They created the popular Claude AI model, and the company has become one of the most important voices in the AI community.

Continue reading