Anthropic Aktie

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WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

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13.08.2026 06:00:23

Anthropic investors bet on $2tn valuation in record IPO

Rapid revenue growth fuels hope that the Claude-maker can overcome challenges to become the biggest listing in historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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