Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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13.08.2026 06:00:23
Anthropic investors bet on $2tn valuation in record IPO
Rapid revenue growth fuels hope that the Claude maker can overcome challenges to become the biggest listing in historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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