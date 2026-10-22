Anthropic IPO: Here's What a $5,000 Investment Could Be Worth in 5 Years

One of the most anticipated initial public offerings (IPOs) in market history could soon be here.

Anthropic, the company behind the Claude family of large language models (LLMs), is preparing to go public in what may be the biggest debut in history -- even bigger than the record-setting Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) IPO just months ago.

While a firm date has yet to be set, the company is expected to list next month and is targeting a valuation between $1.5 trillion and $2 trillion.

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