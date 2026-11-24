One of the most anticipated initial public offerings (IPOs) in market history has finally gone public. Anthropic (NASDAQ:ANT), the company behind Claude, priced its offering at $83, above the initial target. Those shares began trading on Nov. 19, opening at $111.50 before finishing their debut session at $97.17, still 17% above the IPO price.

Dario Amodei. Image source: Getty Images.

The company raised a whopping $81.3 billion, making it the largest public debut ever, surpassing even Space Exploration Technologies' (NASDAQ:SPCX) mega-IPO earlier this year. And at Thursday's close, Anthropic was worth $1.76 trillion on a fully diluted basis, instantly making it one of the largest public companies on the planet.

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