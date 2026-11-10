Anthropic IPO: Here's What Betting Markets Are Predicting After the AI Correction

In September, sentiment regarding a potential Anthropic IPO hit a fever pitch.

"The public sale, ​which could value it at more than $2 trillion, would capitalize on the rapid rise of the AI start-up lab that only came into existence five years ago, and establish it ​as a benchmark for how Wall Street values AI's leading companies, including rival OpenAI," a Reuters article reported. "Anthropic's ​expected valuation target is more than double its own estimated valuation of $965 billion in May."

The recent correction in artificial intelligence stocks, however, is throwing Anthropic's IPO valuation into question. Even a blue chip stock like Nvidia has fallen by more than 25% since its early October peak.

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