Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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10.11.2026 22:02:00
Anthropic IPO: Here's What Betting Markets Are Predicting After the AI Correction
In September, sentiment regarding a potential Anthropic IPO hit a fever pitch.
"The public sale, which could value it at more than $2 trillion, would capitalize on the rapid rise of the AI start-up lab that only came into existence five years ago, and establish it as a benchmark for how Wall Street values AI's leading companies, including rival OpenAI," a Reuters article reported. "Anthropic's expected valuation target is more than double its own estimated valuation of $965 billion in May."
The recent correction in artificial intelligence stocks, however, is throwing Anthropic's IPO valuation into question. Even a blue chip stock like Nvidia has fallen by more than 25% since its early October peak.
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