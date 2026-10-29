Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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29.10.2026 23:58:42
Anthropic IPO: How to Buy Shares and What to Expect on Day 1
After Anthropic released its S-1 filing to the public ahead of its much-anticipated initial public offering (IPO), it appears on track for a market debut as early as the week of Nov. 16. With that, many investors are preparing for the opportunity to own shares in one of the first pure-play artificial intelligence (AI) companies to hit the market since ChatGPT from OpenAI took the world by storm roughly four years ago in November 2022.
With the IPO almost here, you can dive into not only how retail investors can purchase shares but also what to expect on the very first day of trading, as well as some more long-term IPO trends.
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