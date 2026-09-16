Anthropic IPO Date: What Investors Need to Know Before It Prices

Anthropic, one of the world's fastest-growing AI companies, announced on June 1 that it had filed a confidential Form S-1 with the SEC for its planned IPO. It could price its offering by the end of the year, and it's reportedly targeting a valuation of $2 trillion -- which would surpass SpaceX's (NASDAQ: SPCX) $1.77 trillion to become the biggest IPO in history. That's more than double the valuation of $965 billion it reached after its last private funding round in May.

Should investors chase Anthropic's eagerly anticipated IPO, or should they wait for the initial hype to die down? Let's see what investors should know before it goes public.

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