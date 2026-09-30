Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
30.09.2026 14:18:17
Anthropic IPO Filing Reveals a Major Vulnerability: Nearly 50% of Sales Flow Through Amazon and Google as Revenue Concentration Raises Risks: Report
This article Anthropic IPO Filing Reveals a Major Vulnerability: Nearly 50% of Sales Flow Through Amazon and Google as Revenue Concentration Raises Risks: Report originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 525,00
|-0,26%
|Alphabet A (ex Google)
|302,55
|0,65%
|Alphabet C (ex Google)
|299,65
|0,72%
|Amazon
|220,25
|1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.